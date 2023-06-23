Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС

Банк ДОМ.РФ выяснил, какую площадь и строительные материалы предпочитают клиенты, которые берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году. Оказалось, что больше всего сейчас популярны дома среднего размера, а наиболее востребованный стройматериал — газоблоки.

Результаты анализа показали, что 47% клиентов банка в 2023 году оформляли ипотеку на покупку частного дома площадью 100 — 150 квадратных метров. Такая жилплощадь оказалась наиболее востребованной в Краснодарском крае, Республике Татарстан, а также в Челябинской, Самарской и Новосибирской областях.

В 30% случаев ипотека оформлялась на дома, площадь которых составляла менее 100 квадратных метров. Больше всего таких кредитов было выдано в Саратовской, Ростовской, Воронежской, а также в Свердловской и Тюменской областях.

На просторные дома, метраж которых превышает 150 "квадратов", спрос гораздо ниже — доля сделок составляет 23%. Такую недвижимость покупают преимущественно москвичи, жители Подмосковья, Ленобласти, Санкт-Петербурга и Тверской области.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков рассказал, что индивидуальное жилстроительство за последние годы стало главным трендом, который продолжает развиваться. Клиенты оценили все его преимущества. Стоимость квадратного метра частного дома ниже, чем городской квартиры. Частный дом выигрывает и в пространственном отношении: средняя его площадь в выдачах банка составляет 125 квадратных метров. Для сравнения: в многоквартирном домостроении средняя жилплощадь составляет 50 квадратных метров.

"Среди других плюсов — разнообразие вариантов в плане технологий и материалов и, конечно, возможность жить в благоприятной окружающей среде", — добавил Алексей Косяков.

Аналитики подсчитали, что в 43% случаев клиенты Банка ДОМ.РФ отдавали предпочтение домам, построенным из газоблоков, в 25% — кирпичным и в 21% — деревянным.