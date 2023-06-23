В Самарском университете им. академика С. П. Королева обсудили будущее российского двигателестроения

В Самарском университете им. академика С. П. Королева проходит международная научно-техническая конференция им. Н. Д. Кузнецова, на которой представили доклады по четырнадцати актуальным направлениям развития отрасли.

В работе конференции приняли участие более 500 специалистов, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН, из 50 профильных организаций регионов России и зарубежья - среди них Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), ведущие предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех"), Ракетно-космический центр "Прогресс", Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Национальная академия наук Республики Беларусь.

Международная конференция по актуальным вопросам двигателестроения проходит в стенах Самарского университета им. академика С. П. Королева с 1999 года. В этом году конференция приурочена к 112-летию со дня рождения академика Николая Кузнецова и станет площадкой для обмена самым передовым опытом.

Будучи генеральным конструктором авиационных и ракетных двигателей, Николай Дмитриевич в течение нескольких десятилетий руководил ОКБ и опытным заводом, совмещая конструкторскую работу с профессорско-преподавательской деятельностью.

"Будучи аспирантом медицинского института, я ходил на лекции Николая Дмитриевича Кузнецова. Его имя уже тогда было широко известно. Дважды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, автор такого количества принципиально новых двигателей - Николай Дмитриевич - легенда нашего региона. Он автор самого мощного поршневого двигателя. И до сих пор его двигатели используются в промышленности. Помню, все мы тогда, затаив дыхание, слушали лекции этого талантливого конструктора. Николай Дмитриевич своим энтузиазмом, буквально, заражал всех вокруг. В нашем регионе он создал фундамент целой научно-технической школы. Кузнецов - это историческая личность для нашего региона, и я рад, что в Самарской области бережно хранят память о нем", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.

Ректор Самарского университета им. академика С. П. Королева Владимир Богатырев отметил огромное влияние выдающейся личности академика Кузнецова на развитие университета. Он напомнил, что Николай Дмитриевич длительное время возглавлял здесь профильную кафедру и часто даже в выходные дни занимался со студентами и аспирантами, принимал защиты дипломных проектов и лично подбирал в университете кадры для своего предприятия.

"Сегодня государство уделяет огромное внимание двигателестроению, мы это чувствуем постоянно. Университет получает от Минобрнауки России как финансовую, так и организационную поддержку, которая касается в том числе наших инициатив и в области газотурбинной техники, и в области подготовки инженерных кадров новой формации. Это кадры, которые будут готовы к внедрению на предприятиях госкорпорации "Ростех" самых передовых технологий, включая аддитивные, а также цифровые технологии проектирования и управления производством. Это специалисты, готовые массово производить современную технику и обеспечить технологический суверенитет России", - подчеркнул Владимир Богатырев.

Самарский университет им. Королева - активный участник программы "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы", где двигателестроение фигурирует как одно из основных направлений научного и образовательного развития университета, отметил Владимир Богатырев.

"Самарский университет им. академика С. П. Королева - это одна из ведущих технических школ с богатыми традициями, которые сформированы выдающимися людьми. И, безусловно, это делает Самару и Самарский университет центром подготовки кадров и научных исследований в области авиационного двигателестроения", - считает вице-президент РАН Сергей Чернышев.

"Двигателестроение - сердце авиастроения. Сейчас отрасль сталкивается со множеством вызовов, которые требуют смелости, инноваций и сотрудничества. Мир двигателестроения меняется быстро, и нам нужны квалифицированные, мотивированные сотрудники. Для нас очень важно поддерживать опережающее инженерное образование, участвовать в профессиональном наставничестве, создавать среду, стимулирующую новые разработки, обеспечивающую технологический суверенитет России. Все знают о программе "Крылья "Ростеха", молодые люди стремятся попасть в эту программу. Очень надеюсь, что конференция позволит объединить усилия и найти инновационные решения для будущего двигателестроения", - отметила управляющий директор Госкорпорации "Ростех" по кооперации науки и бизнеса Елена Дружинина.

На конференции прозвучали около 400 докладов по 14 наиболее актуальным направлениям современного авиационного и ракетно-космического двигателестроения - в частности, конструкция и надежность двигателей, динамика и виброакустика, системы автоматического управления, новые материалы и производственные технологии, физика и химия горения и многое другое. Участники обсудили также актуальные проблемы отрасли, в частности, вопросы законодательного регулирования.