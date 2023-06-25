В Самаре напротив ТЦ "Космопорт" построят 12-этажную поликлинику

Медучреждение будет возведено на ул. Печерской в частном секторе напротив ТЦ "Космопорт". Соответствующее разрешение подписал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

С инициативой застроить участок площадью 4,02 тыс. кв. м в границах Печерской, Энтузиастов и Сокольского переулка выступил "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".

"Учреждение попросило согласовать строительство там здания под амбулаторно-поликлиническое обслуживание высотой до 37 м. То есть разрешить отклонение от предельно разрешенной на этой территории высотности, - следует из документа.

Высота 37 м равна примерно 12 этажам.