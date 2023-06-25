В Самаре напротив ТЦ "Космопорт" построят 12-этажную поликлинику

Медучреждение будет возведено на ул. Печерской в частном секторе напротив ТЦ "Космопорт". Соответствующее разрешение подписал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.
С инициативой застроить участок площадью 4,02 тыс. кв. м в границах Печерской, Энтузиастов и Сокольского переулка выступил "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".
"Учреждение попросило согласовать строительство там здания под амбулаторно-поликлиническое обслуживание высотой до 37 м. То есть разрешить отклонение от предельно разрешенной на этой территории высотности, - следует из документа.
Высота 37 м равна примерно 12 этажам.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров