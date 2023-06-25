16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителей региона приглашают на оздоровительную ходьбу по живописным местам В Самаре напротив ТЦ "Космопорт" построят 12-этажную поликлинику ЗОЖ-продукты занимают на столах россиян все больше места Ученые ТГУ выяснили, какой сезон опаснее для гипертоников "Самое важное, что может делать человек, - это помощь другому человеку"

Здравоохранение Общество

В Самаре напротив ТЦ "Космопорт" построят 12-этажную поликлинику

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Медучреждение будет возведено на ул. Печерской в частном секторе напротив ТЦ "Космопорт". Соответствующее разрешение подписал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

С инициативой застроить участок площадью 4,02 тыс. кв. м в границах Печерской, Энтузиастов и Сокольского переулка выступил "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области".

"Учреждение попросило согласовать строительство там здания под амбулаторно-поликлиническое обслуживание высотой до 37 м. То есть разрешить отклонение от предельно разрешенной на этой территории высотности, - следует из документа.

Высота 37 м равна примерно 12 этажам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2