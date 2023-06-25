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Здравоохранение Общество

Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева рассказала, к чему приводит малоактивный образ жизни

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регулярная физическая активность - необходимое условие сохранения репродуктивного здоровья. Парам, которые уже столкнулись с бесплодием, занятия помогут избавиться от лишнего веса и под наблюдением врачей-репродуктологов родить долгожданного ребенка.

"К сожалению, у людей, работа и отдых которых связаны с гиподинамией, на 37% чаще возникают проблемы с зачатием. Без изменения образа жизни вероятность успеха в лечении бесплодия для таких в пар 2 раза ниже, чем у тех, кто регулярно уделяет время физической активности", - рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева.

Избыточный вес приводит к гормональному дисбалансу, вызывает нарушения менструального цикла, повышает риск ановуляции, снижает способность яйцеклеток к оплодотворению. Риски невынашивания беременности у женщин, ведущих малоактивный образ жизни, возрастают на 18%. В период беременности у таких пациенток могут развиваться осложнения, в том числе в связи с высокими рисками тромбообразования.

У мужчин избыточная масса тела провоцирует окислительный стресс, который вызывает повреждение ДНК сперматозоидов. На фоне ожирения снижается концентрация сперматозоидов, ухудшаются показатели их подвижности, повышается индекс ДНК-фрагментации.

"Оглянитесь вокруг: в каком красивом месте мы живем! Город на берегу Волги, Жигулевские горы, заповедные места, реликтовые растения, - перечислять можно бесконечно. А лучше все это увидеть, пусть и не в первый раз. Скажите "НЕТ" сидяче-лежачему образу жизни! Плаваем! Бегаем! Катаемся на велосипедах! Одышка? Бросаем курить и чаще примеряем на себя активный образ жизни! Физическая активность поможет избавиться от лишних килограммов, скрипящих не по возрасту суставов, головной боли, повышения артериального давления, усталости. Плюсы - красивое тело, прекрасно работающий организм, счастливое долголетие, в том числе репродуктивное. И вскоре это станет для вас привычкой, которую вы передадите своим детям!", - пожелала врач.

Гид потребителя

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