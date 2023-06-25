Врач-терапевт областного СПИД-Центра рассказала о пользе плавания

Врач-терапевт Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Вахрушева рассказала, что в свободное время участвует в соревнованиях по плаванию на открытой воде.
Плавание - почти универсальный вид физической активности, полезный в том числе и для детей с первых месяцев жизни, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
"Для меня это и победа над страхом темноты, и закалка организма, тренировка вестибулярного аппарата и навыков ориентирования на воде. Вода успокаивает и придает сил, - отмечает Елена Юрьевна. - Также увлекаюсь прогулками на велосипеде, летом катаюсь на роликах, зимой - на коньках и сноуборде".
Врач рассказала, чем еще полезно плавание и почему никогда не поздно приобщиться к активному образу жизни: "Я занималась плаванием в школе, но, к сожалению, недолго. В 2020 году снова открыла для себя этот вид спорта, а почти год назад начала заниматься с тренером и участвовать в соревнованиях. Я всегда стремилась к воде: она успокаивает и придает сил. К тому же это отличная возможность побыть наедине с собой и, конечно, пообщаться со здоровыми и сильными людьми разного возраста, которые своим примером мотивируют покорять новые вершины и оставаться молодыми, стройными и выносливыми. Занятия в воде подходят практически всем. Это прекрасный вид активности для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, но готов к изменениям".
Итак, плавание:
- способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации артериального давления,
- улучшает работу органов дыхания, обогащает организм кислородом,
- укрепляет все части двигательного аппарата,
- ускоряет обмен веществ, способствует выведению лишней жидкости из подкожной клетчатки,
- помогает стабилизировать психоэмоциональный фон.
Лучший способ избежать любых болезней - это профилактика.
"Я стараюсь своим примером показывать детям, коллегам и друзьям, что в любом возрасте можно начать жить полной, активной и интересной жизнью. Если ваши дети посещают секцию по плаванию, не сидите на скамейке или в буфете, а скорее берите купальник, шапочку и плавайте на соседней дорожке, ведь в этом нет ничего сложного. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности, плавая в бассейне или водоеме. Помните, без специального снаряжения и наблюдения тренера не стоит отправляться покорять реки и озера", - предупредила врач.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров