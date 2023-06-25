Врач-терапевт областного СПИД-Центра рассказала о пользе плавания

Врач-терапевт Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Вахрушева рассказала, что в свободное время участвует в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Плавание - почти универсальный вид физической активности, полезный в том числе и для детей с первых месяцев жизни, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

"Для меня это и победа над страхом темноты, и закалка организма, тренировка вестибулярного аппарата и навыков ориентирования на воде. Вода успокаивает и придает сил, - отмечает Елена Юрьевна. - Также увлекаюсь прогулками на велосипеде, летом катаюсь на роликах, зимой - на коньках и сноуборде".

Врач рассказала, чем еще полезно плавание и почему никогда не поздно приобщиться к активному образу жизни: "Я занималась плаванием в школе, но, к сожалению, недолго. В 2020 году снова открыла для себя этот вид спорта, а почти год назад начала заниматься с тренером и участвовать в соревнованиях. Я всегда стремилась к воде: она успокаивает и придает сил. К тому же это отличная возможность побыть наедине с собой и, конечно, пообщаться со здоровыми и сильными людьми разного возраста, которые своим примером мотивируют покорять новые вершины и оставаться молодыми, стройными и выносливыми. Занятия в воде подходят практически всем. Это прекрасный вид активности для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, но готов к изменениям".

Итак, плавание:

способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации артериального давления,

улучшает работу органов дыхания, обогащает организм кислородом,

укрепляет все части двигательного аппарата,

ускоряет обмен веществ, способствует выведению лишней жидкости из подкожной клетчатки,

помогает стабилизировать психоэмоциональный фон.

Лучший способ избежать любых болезней - это профилактика.

"Я стараюсь своим примером показывать детям, коллегам и друзьям, что в любом возрасте можно начать жить полной, активной и интересной жизнью. Если ваши дети посещают секцию по плаванию, не сидите на скамейке или в буфете, а скорее берите купальник, шапочку и плавайте на соседней дорожке, ведь в этом нет ничего сложного. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности, плавая в бассейне или водоеме. Помните, без специального снаряжения и наблюдения тренера не стоит отправляться покорять реки и озера", - предупредила врач.