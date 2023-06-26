Два человека погибли при пожаре в СНТ под Тольятти

В воскресенье, 25 июня, в 23:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в дачном доме на участке 62 "А", ул. 3 в СНТ "Сборщик" в Ставропольском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных горели домашние вещи в квартире на первом этаже. На тушение были направлены 12 человек и три единицы техники. В 0:12 в понедельник, 26 июня, пожар был локализован на площади 16 кв. метров.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погибли два человека личные данные которых устанавливаются.

Обстоятельства гибели людей и причина пожара выясняются.