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Музыка Культура

Ольга Кормухина и Алексей Белов проводят в Самаре кастинг начинающих композиторов

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июня, на базе Самарского института культуры продолжатся прослушивания в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова — проект для талантливой молодежи, которая создает музыкальный контент.

Молодые авторы смогут выпустить собственный сингл, который будет представлен ведущим музыкальным лейблом страны, получить путевку на большие фестивали и стать студентом образовательного проекта.

Самарская область стала одним из десяти регионов страны, который принимает наставников Академии современной музыки. После очных прослушиваний Ольга Кормухина и Алексей Белов выберут 10 представителей от каждого региона, но возможность принять участие в финальном гала-концерте в Москве будет только у одного из них.

В первый день кастинга в Самаре участие приняли больше 30 начинающих молодых композиторов— студенты СГИК, СМУ им. Д. Г. Шаталова и не только.

"Наша задача найти и поддержать талантливых авторов. Для того, чтобы добиваться успеха и создавать интересную музыку, не обязательно жить в Москве. Уверена, что Самара нас удивит", — рассказала Ольга Кормухина.

Проект реализуется на средства Президентского фонда культурных инициатив и проходит при поддержке администрации Самары и Самарского государственного института культуры.

 

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