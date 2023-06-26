Тольяттинский дайвер поднял автомобиль с глубины 27,5 метра

Тольяттинский дайвер Владимир Кураев 23 июня поднял автомобиль с глубины 27,5 метра. Синяя KIA Rio утонула в Волге еще в январе при неосторожном выезде на лед под горами, напротив яхт-клуба "Дружба".

Водитель тогда не пострадал. Автомобиль же пролежал на крыше, вверх колесами, на дне реки почти полгода.

Как утверждает Владимир Кураев, инструктор по дайвингу с 15-летним стажем, объект был довольно сложным. Большая глубина, течение и плохая видимость сильно мешали подъему. Работы были проведены в два этапа: сначала понтонами переместили авто с глубины 27,5 метров на 5 метров, где и поставили его на колеса. А затем уже с помощью трактора вытащили машину на поверхность и вручили хозяину.