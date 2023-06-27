Ограничение движения из-за "Груши" переносится на 27 июня - 3 июля

Скорректирована дата начала действия временного ограничения движения транспорта в связи с проведением Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.
Ранее сообщалось, что ограничения начнут действовать с 29 июня.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движение транспорта по дороге в пос. Прибрежный - от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП №1 до КПП №2). Ограничение будет действовать с 08:00 27 июня до 08:00 3 июля.
Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области и выданными дирекцией фестиваля.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.