Жителям осажденного Сталинграда, следователям и прокурорам добавят льготы по коммуналке

В Самарской области предложили распространить льготы по оплате жилья и коммунальных услуг на прокуроров, следственных работников и жителей осажденного Сталинграда. Последних также предлагается обеспечивать жилыми помещениями на льготной основе.

Инициатива комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике поступила на рассмотрение губернской думы 23 июня. Необходимость корректировки регионального законодательства обусловлена изменениями федеральных норм.

Лица, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" с апреля этого года были приравнены по статусу к ветеранам Великой Отечественной войны, а прокуроры, следователи прокуратуры РФ и сотрудники СК РФ с прошлого года дополнили федеральный перечень, уточняющий категорию инвалидов боевых действий, вследствие ранения, контузии или увечья, говорится в документе.

Напомним, что в Самарской области граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, могут освободить от уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Для самарских предпринимателей еще в прошлом году предлагалось установить существенное снижение размера арендной платы и освобождение от коммунальных платежей за объекты, принадлежащие региону.