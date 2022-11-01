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Государство и Бизнес Экономическая политика

Мобилизованным самарским предпринимателям установят льготы по аренде и коммуналке

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Существенное снижение размера арендной платы и освобождение от коммунальных платежей за объекты, принадлежащие региону — такие льготы предлагается ввести в Самарской области для участников спецоперации. Проект постановления опубликован на сайте министерства имущественных отношений региона.

Фото: onf.ru

Предлагается установить арендную плату за использование областного имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 1 рубля в год на период с 21 сентября 2022 г. по 20 сентября 2023 г. включительно.

Кроме того, арендаторам предоставляется возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафов и не допускается установление дополнительных платежей в связи с уменьшением арендной платы.

Коммунальные платежи за имущество, арендуемое по льготной ставке, при условии, что оно действительно не используется, будет уплачивать арендодатель.

Авторы проекта уточнили, что предлагаемую федеральным правительством меру поддержки мобилизованных по предоставлению отсрочки по аренде, они сочли недостаточной, так как, вернувшись из рядов Вооруженных сил, предпринимателю все равно придется искать деньги и выплачивать накопившийся долг, да еще за имущество, которое будет простаивать.

Напомним, что предлагаемые льготы — не единственная мера поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. К примеру, в Самарской области их планируется освободить от уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт.

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