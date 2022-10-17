Мобилизованных могут освободить от уплаты пеней за коммуналку и капремонт

Граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, могут освободить от уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Проект постановления губернатора Самарской области опубликован на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ 13 октября.

Льгота будет действовать и в отношении членов семьи мобилизованного – к ним относятся проживающие совместно супруги, а также его дети и родители.

Освобождение от начисления пеней планируется на весь срок действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации.

Напомним, что свыше 200 мобилизованных в Самарской области уже подали приставам заявления о приостановлении исполнительных производств.