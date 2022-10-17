Мобилизованных могут освободить от уплаты пеней за коммуналку и капремонт

Граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, могут освободить от уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Проект постановления губернатора Самарской области опубликован на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ 13 октября.
Льгота будет действовать и в отношении членов семьи мобилизованного – к ним относятся проживающие совместно супруги, а также его дети и родители.
Освобождение от начисления пеней планируется на весь срок действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации.
Напомним, что свыше 200 мобилизованных в Самарской области уже подали приставам заявления о приостановлении исполнительных производств.
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..