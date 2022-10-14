200 мобилизованных из Самарской области попросили УФССП приостановить исполнительные производства

В Самарской области свыше 200 мобилизованных подали приставам заявлений о приостановлении исполнительных производств. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.
Сотрудники ФССП выезжали в пункт приема личного состава в пос. Рощинский, где проходят обучение мобилизованные жители региона. Приставы проконсультировали военнослужащих о сроках приостановления исполнительного производства, снятии ограничительных мер и помогли заполнить заявления.
За два дня пункт в Рощинском принял около 100 заявлений. Кроме того, в воинской части в Тольятти заявления о приостановлении исполнительных производств подали 66 человек. В остальных заявления поступили из других воинских частей региона.
Сейчас приостановлено уже свыше 140 исполнительных производств в отношении военнослужащих.
ГУФССП России по Самарской области напоминает, что заявление о приостановлении исполнительных производств в отношении должников-мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, могут написать близкие родственники.