200 мобилизованных из Самарской области попросили УФССП приостановить исполнительные производства

В Самарской области свыше 200 мобилизованных подали приставам заявлений о приостановлении исполнительных производств. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Сотрудники ФССП выезжали в пункт приема личного состава в пос. Рощинский, где проходят обучение мобилизованные жители региона. Приставы проконсультировали военнослужащих о сроках приостановления исполнительного производства, снятии ограничительных мер и помогли заполнить заявления.

За два дня пункт в Рощинском принял около 100 заявлений. Кроме того, в воинской части в Тольятти заявления о приостановлении исполнительных производств подали 66 человек. В остальных заявления поступили из других воинских частей региона.

Сейчас приостановлено уже свыше 140 исполнительных производств в отношении военнослужащих.