В Самаре задержали водителя, повредившего шесть автомобилей на ул. Ново-Садовой

Во вторник, 27 июня, в Самаре сотрудники ДПС задержан 37-летний водитель Shevrolet. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Примерно в 12:30 мужчина выезжал со двора дома № 106 м по ул. Ново-Садовой задел пять припаркованных автомобилей. После этого он доехал до пр. Ленина, напротив дома № 106ж по ул. Ново-Садовой, не выдержав дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем.

В областном главке пояснили, что, когда водитель врезался в припаркованные машины, очевидцы стали звонить в полицию, по их вызову выехали два экипажа ДПС.

К моменту, когда нарушитель совершил ДТП, патрульные были уже поблизости и сразу задержали его.

К счастью, в результате этих приключений никто не пострадал. В отношении задержанного водителя составили административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), за оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ), и за несоблюдение дистанции (12.15 КоАП РФ). Сейчас количество совершенных нарушителем ДТП и другие обстоятельства случившегося устанавливают.