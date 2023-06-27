В Самаре задержали водителя, повредившего шесть автомобилей на ул. Ново-Садовой

Во вторник, 27 июня, в Самаре сотрудники ДПС задержан 37-летний водитель Shevrolet. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Примерно в 12:30 мужчина выезжал со двора дома № 106 м по ул. Ново-Садовой задел пять припаркованных автомобилей. После этого он доехал до пр. Ленина, напротив дома № 106ж по ул. Ново-Садовой, не выдержав дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди автомобилем.
В областном главке пояснили, что, когда водитель врезался в припаркованные машины, очевидцы стали звонить в полицию, по их вызову выехали два экипажа ДПС.
К моменту, когда нарушитель совершил ДТП, патрульные были уже поблизости и сразу задержали его.
К счастью, в результате этих приключений никто не пострадал. В отношении задержанного водителя составили административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), за оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ), и за несоблюдение дистанции (12.15 КоАП РФ). Сейчас количество совершенных нарушителем ДТП и другие обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!