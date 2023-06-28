В Самарской области растет заболеваемость онкологией

В 2022 году в Самарской области показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) составил 515,8 случаев на 100 тыс.человек. Прирост составил 15,5%, начиная с 2012 года. Об этом стало известно из региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019–2024 годы.

По сравнению: в ПФО и РФ показатель вырос на 14,2% и 8,9% соответственно. Стандартизированный показатель заболеваемости ЗНО — 273,1 случая на 100 тыс.населения, что выше, чем в ПФО (234,6) и РФ (224,9).

В 2022 году в регионе впервые зарегистрировано 16 152 случая заболевания ЗНО и 279 случаев c-r in situ, заболеваемость которым за последние 10 лет выросла с 2,99 до 8,91 случаев на 100 тыс.населения.

Одна из причин — рост численности населения старших возрастов, который значительно увеличил показатели заболеваемости ЗНО всей стране, в т. ч. и в Самарской области. Только в 2022 году на диспансерном учете в областных медучреждениях находились более 100 тысяч онкологических пациентов.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в крупных городах: Самара, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, а также в Нефтегорском, Богатовском, Пестравском, Челно-Вершинском, Шигонском, Красноармейском, Безенчукском и Кинель-Черкасском районах области.

В структуре заболеваемости ЗНО в 2022 году после немеланомного рака кожи (14,9%) лидирующие позиции занимают: колоректальный рак (12,4%), рак молочной железы (11,7%), легкого (8,2%), предстательной железы (8,2%), желудка (5,2%), лимфомы и тела матки (по 4,4%), почки (3,7%), поджелудочной железы (3,1%) и мочевого пузыря (2,6%).

При этом, за последние десять лет в Самарском регионе на 6,7% вырос показатель выявления ЗНО на ранних стадиях, в прошлом году он составил 61,7%.

Показатель одногодичной смертности в 2022 году составил 22%. Начиная с 2012 года он снизился на 22,5%. За прошлый год в регионе от ЗНО умерли 5922 больных, от доброкачественных новообразований — 76 больных.

Напомним, что благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" и входящей в него региональной программе, онкологическая помощь в регионе постоянно совершенствуется. Особое внимание уделено профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений, подготовке квалифицированных специалистов.