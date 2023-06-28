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Игорь Комаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 июня, с праздником Курбан-байрам жителей Приволжского федерального округа поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности — любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних.

Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть дух этого праздника наполняет сердца верующих радостью", — говорится в сообщении.

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