Игорь Комаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

В среду, 28 июня, с праздником Курбан-байрам жителей Приволжского федерального округа поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю всех верующих с главным для мусульман праздником Курбан-байрам! Он олицетворяет собой подлинные общечеловеческие ценности — любовь, милосердие, справедливость и заботу о ближних.
Уверен, что Курбан-байрам послужит объединению жителей регионов ПФО, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных отношений, сохранению стабильности.
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть дух этого праздника наполняет сердца верующих радостью", — говорится в сообщении.
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