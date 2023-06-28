Грушинский: все, что нужно знать о фестивале

Электричка из Самары и Тольятти

В дни фестиваля будут курсировать как обычные электропоезда (в пути 1 час 41 минута), так и "Ласточки", а также дополнительный тематический "Грушинский экспресс" (время в пути — 1 час 10 минут). Билет нужно брать до платформы им. Грушина (135 км). Стоимость проезда 98,60 на обычной электричке, 104,8 и 145 рублей на "Ласточке" и экспрессе соответственно.

Доехать до Поляны можно через поселок Прибрежный, далее — по ул. Набережной, здесь находится таможня, по грунтовой дороге до КПП. Парковка организована рядом с Фестивальной поляной. Въезд на ее территорию через КПП около улицы Набережная в Прибрежном осуществляется по разовым пропускам. Стоимость пропуска 1500 рублей. Есть льготы: для автобусов с группами детей, маломобильных граждан и ветеранов ВОВ.

Если парковка будет переполнена, стоянка будет организована в поселке Прибрежный. На такси можно будет доехать до Прибрежного (таможня на ул. Набережной), затем необходимо пройти около 6 километров по грунтовой дороге в тени деревьев. Также пассажир может заплатить 1500 рублей за пропуск. Из Самары можно добраться до поселка Прибрежный на автобусе 447.

Для подвоза зрителей на Грушинский фестиваль организовано два бесплатных маршрута.

1. От Прибрежного (ул Партизанская, 19) до фестивальной поляны. Интервал — по наполняемости.

2 От жд платформы В.Грушина до фестивальной поляны.

Расписание движения синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию. Все электрички в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В.Грушина.

Внимание! Парковка и движение любого транспорта, включая служебный, на территории фестиваля запрещена. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

Где жить

Палатку можно поставить в любом месте Поляны, кроме тех мест, что огорожены красной ленточкой. Вы можете присоединиться к организованному лагерю либо найти отдельное место. На поляне есть бесплатные туалеты, организован подвоз питьевой воды, работают палатки с кранами с технической водой.

Досмотр

В целях безопасности организован личный досмотр и досмотр транспортных средств гостей фестиваля на КПП. Также досмотр будет организован для пассажиров, приехавших на электричке. Будут работать кинологи с собаками.

При входе на Гору во время концерта на Гитаре будут работать досмотровые рамки. Проход на площадку концерта стихийно запрещен, место проведения концерта будет огорожено. Просим отнестись к мерам безопасности с пониманием.

Что взять с собой

— палатку, спальный мешок,

— посуду и продукты,

— сертифицированные газовые баллоны для полевых кухонь,

— репелленты, средства от клещей (Поляна обрабатывается, но лучше подстраховаться),

— средства от солнца,

— дождевик,

— пенки и подстилки для того, чтобы сидеть на земле.

Что запрещено

— алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы (продажа пива на торговой поляне осуществляться также не будет),

— оружие любого типа,

— огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты,

— планеры, дроны, воздушные змеи,

— духовые приспособления для извлечения звуков,

— пропагандистские материалы.

Костры

Разводить костры на Поляне запрещено по требованиям пожарной безопасности. Для приготовления пищи можно использовать примусы, газовые горелки.

Пляж

— около Волги оборудован пляж со спасательным пунктом и кабинками для раздевания,

— купание вне отведенных мест запрещено,

— родителям необходимо следить за детьми, которые играют в воде и рядом.

Безопасность

На фестивале будут в усиленном режиме работать все службы: медицина, органы правопорядка, МЧС. Обратиться за помощью, получить нужную информацию можно в Инфоцентре фестиваля.