В Тольятти состоится Фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

С 6 по 9 июля жители и гости Самарского региона прикоснутся к разным жанрам и формам искусства. Джаз, классика, кино, рок — программа будет обширной и разнообразной. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тема "Тремоло" в этом году — Большие итальянские каникулы. Она не исключает композиторов других стран или жанров, рождённых в других частях света. И всё же красной нитью через весь фестиваль — итальянская классика!

6 ИЮЛЯ фестиваль откроется большим джазовым концертом. На сцене Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Солирует Аделя Музафарова, сопрано.

7 ИЮЛЯ зрителя встретит программа "Возвращение в Сан-Ремо": хиты знаменитого фестиваля прозвучат голосами участников Арт-проектов "ТенорА XXI века" и "Vegas". На сцене — Дмитрий Сибирцев, Александр Богданов, Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, Екатерины Миронычева, Анна Синицына.

8 ИЮЛЯ — кульминация "Тремоло" — самый насыщенный день программы. Он начнётся с Фестиваля искусств для детей и подростков "Тремоло — детям!": лекторий, мастер-классы, творческие интерактивы и концерт крымского Камерного оркестра "Новая гармония". Предисловием к взрослой программе станет творческий эксперимент — крымский оркестр "Новая гармония" сыграет с DJ Igor Gross, солируют Евгения Самохина (цимбалы) и Татьяна Вохмина (флейта). Главное событие дня — концерт Dolce Vita. На сцене — Московский молодёжный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя "Тремоло" маэстро Фабио Мастранджело. В программе концерта — песни итальянского кино.

9 ИЮЛЯ яркую точку в программе фестиваля поставит концерт "Opera vs Rock". Исполняет кроссовер-оркестр BIS-QUIT BAND при участии солистки Мариинского театра Ольги Пудовой, а также солистов Самарского академического театра оперы и балета Георгия Шагалов и Анны Костенко.

Традиционного во все дни фестиваля будет работать выставка от "Музея актуального реализма", а в антрактах зрителей ждут итальянские перфомансы от театра "Вариант".

"Мы не фокусируемся на классике. Да, она, безусловно, основа нашего фестиваля. Как и высочайшее мастерство артистов, и принцип объединения молодых музыкантов и мэтров на одной сцене. И всё же мы работаем с разными жанрами, — рассказал автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов, — Каждый жанр искусства мы стремимся подать в той форме, в которой он понятен современному зрителю. Где-то оркестр и солисты, где-то соло на фоне проектора, где-то танец, где-то выставка, где-то перфоманс — мы находимся в постоянном поиске актуальных форм классического искусства. И потому наши фестивали никогда не похожи один на другой. У нас интересно!"

Традиционно фестиваль состоится на летней веранде ресторана "Амбар" (Тольятти, Комсомольского шоссе, 68). Это место выбрано не случайно — оно идеально для восприятия искусства! В окружении сосен, на берегу Волги, с видом на Жигулёвские горы всё прекрасное видится, слышится и ощущается особенно чутко. Приезжайте ощутить магию "Тремоло"!