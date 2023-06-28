Работа над конкретными проектами: Дмитрий Азаров рассказал о развитии сотрудничества с Беларусью

В среду, 28 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым участвует в X форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Уфе. Глава нашего региона рассказал о развитии отношений между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Дмитрий Азаров подчеркнул: все доклады на форуме были содержательными и, как было отмечено, форум России и Белоруссии - не инвестиционный форум, это форум братских народов, братских регионов.

"У Самарской области подписано соглашение с двумя регионами Белоруссии, а если говорить о городах-побратимах, то практически все города нашего региона имеют город-побратим в Республике Беларусь. Сегодня, на мой взгляд, было правильно и важно говорить о тех конкретных проектах, которые реализуются", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что два года назад в рамках форума России и Белоруссии были достигнуты договоренности о том, что университеты и Академия наук республики станут партнерами научно-образовательного центра "Инженерия будущего", созданного в Самарской области.

"Мы не просто подписали соглашение, "дорожные карты" - мы работаем над конкретными научными разработками прикладного характера. Уверен, это даст серьезный импульс развитию нашего региона и, надеюсь, нашим коллегам-партнерам Республики Беларусь", - подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что направлений для взаимодействия достаточно много. Это и беспилотная авиация, и двигателестроение, и умное агро, и целый ряд разработок в сфере медицинских технологий: "Наш университет сегодня также имеет партнерские отношения сразу с тремя университетами, с ведущими научными школами на территории Республики Беларусь. Мы работаем над конкретными проектами, нужными для нашего союзного государства, для обеспечения технологического суверенитета".

По словам главы Самарской области, такое научное взаимодействие дополняет экономическое сотрудничество, а также закладывает для него перспективы.

В качестве показателя эффективности совместной работы губернатор назвал рост внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой Беларусь. С каждым годом он растет на десятки процентов, а последние два года подряд он увеличивается в полтора раза.

"Я очень дорожу нашими отношениями с коллегами из Республики Беларусь", - сказал Дмитрий Азаров.

Делегации Республики Беларусь регулярно посещают Самарскую область, а наши специалисты выезжают в братское государство. А в июле этого года пройдет стратегическая сессия НОЦ "Инжинерия будущего" и Национальной Академии наук Белоруссии по обсуждению самых значимых проектов, находящихся в совместной разработке.

"Столь тесное взаимодействие, на мой взгляд, крайне необходимо сегодня, просто предопределено временем. Мы видим, какие по-настоящему дружеские отношения существуют между главами наших государств, нашими лидерами Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко. На мой взгляд, они и задают тон, и показывают пример, как это сотрудничество должно развиваться между регионами. Самарская область, как сегодня было отмечено в выступлении Валентины Ивановны Матвиенко, обеспечивает это сотрудничество на очень высоком уровне", считает Дмитрий Азаров.