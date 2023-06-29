Стало известно, кто снесет недостроенный детский сад в поселке Водино

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства определилась с подрядчиком, который снесет объекты капитального строительства в пос. Водино Красноярского района.

Напомним, речь шла о недостроях: застройке первой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детском саде жилого поселка ДСК-2.

На торги заявились семь участников, две заявки были отозваны из-за несоблюдения условий. Победителем признали ООО "Аркада". Компания предложила выполнить услуги по цене втрое ниже максимальной — за 17,5 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 47,3 млн рублей.

Победитель торгов должен выполнить работы в течение двух месяцев (62 дней) с момента заключения контракта. Согласно техзаданию, в рамках контракта предусмотрен снос панельных сооружений: двух пятиэтажек, четырех двухэтажек, коробки первого этажа двухэтажки, коробки первого этажа и разобранных фрагментов детского сада, коробки первого этажа столовой.