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Общество

Стало известно, кто снесет недостроенный детский сад в поселке Водино

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице департамента градостроительства определилась с подрядчиком, который снесет объекты капитального строительства в пос. Водино Красноярского района.

Напомним, речь шла о недостроях: застройке первой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детском саде жилого поселка ДСК-2.

 На торги заявились семь участников, две заявки были отозваны из-за несоблюдения условий. Победителем признали ООО "Аркада". Компания предложила выполнить услуги по цене втрое ниже максимальной — за 17,5 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 47,3 млн рублей.

Победитель торгов должен выполнить работы в течение двух месяцев (62 дней) с момента заключения контракта. Согласно техзаданию, в рамках контракта предусмотрен снос панельных сооружений: двух пятиэтажек, четырех  двухэтажек, коробки первого этажа двухэтажки, коробки первого этажа и разобранных фрагментов детского сада, коробки первого этажа столовой.

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