Стало известно, кто снесет недостроенный детский сад в поселке Водино

Мэрия Самары в лице департамента градостроительства определилась с подрядчиком, который снесет объекты капитального строительства в пос. Водино Красноярского района.
Напомним, речь шла о недостроях: застройке первой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детском саде жилого поселка ДСК-2.
На торги заявились семь участников, две заявки были отозваны из-за несоблюдения условий. Победителем признали ООО "Аркада". Компания предложила выполнить услуги по цене втрое ниже максимальной — за 17,5 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 47,3 млн рублей.
Победитель торгов должен выполнить работы в течение двух месяцев (62 дней) с момента заключения контракта. Согласно техзаданию, в рамках контракта предусмотрен снос панельных сооружений: двух пятиэтажек, четырех двухэтажек, коробки первого этажа двухэтажки, коробки первого этажа и разобранных фрагментов детского сада, коробки первого этажа столовой.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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