Водитель Lada Largus сбил велосипедиста в Сызрани

В четверг, 29 июня, в Сызрани несовершеннолетний велосипедист попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:35 50-летний водитель Lada Largus выезжал со второстепенной дороги в районе дома № 101 по ул. Советской, не уступил дорогу и сбил 16-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару.
В результате подростка госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!