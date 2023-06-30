Под Самарой в жилом доме загорелся скутер

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В четверг, 29 июня, примерно в 20:06, начался пожаре в доме № 34 на ул. Алабина в микрорайоне Южный Город-2 в Волжском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.