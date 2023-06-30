Новикомбанк выступил организатором выпуска облигаций под авиационные проекты

Новикомбанк принимает активное участие в реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Опорный банк Госкорпорации Ростех организовал размещение первого из пяти зарегистрированных выпусков облигаций ООО "Авиакапитал-Сервис" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

28 июня 2023 года "Авиакапитал-Сервис", дочернее предприятие Госкорпорации Ростех, специализирующееся на авиационном лизинге, успешно разместило в пользу Минфина России дебютный выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 17 248 770 000 рублей. Ставка купона по выпуску облигаций была установлена в размере 1,5% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 20 лет. В выпуске установлен льготный период по выплате купонного дохода — 2 года. После окончания льготного периода выплата купонных доходов будет осуществляться ежеквартально.

"Организация финансирования на рынке капитала в формате размещения облигаций и предоставления синдицированных кредитов — это новое, успешно развиваемое в Новикомбанке направление поддержки проектов. Мы благодарны "Авиакапитал-Сервису" и руководству Госкорпорации Ростех за выбор Новикомбанка для организации и сопровождения дебютного размещения облигаций. Рассчитываем, что организация заимствований на рынке долгового капитала может стать одним из важных направлений взаимодействия с предприятиями, входящими в контур Ростеха", — сказала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

"Авиакапитал-Сервис" традиционно участвует в денежном авансировании производства воздушных судов для авиакомпаний Российской Федерации и имеет многолетний опыт сотрудничества с ними. Комплексная программа развития авиационной отрасли позволит отечественным перевозчикам своевременно обновлять парк воздушных судов. Важно, что это будут суда отечественных производителей полностью созданные российскими предприятиями. Мы благодарны Новикомбанку за поддержку и профессионализм в проекте по финансированию поставок современных отечественных самолетов для нужд гражданской авиации России", — прокомментировал размещение облигаций генеральный директор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.

Проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств Фонда национального благосостояния был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением Правительства Российской Федерации № 12-р от 11.01.2023 г. Общий объем финансирования "Авиакапитал-Сервиса" за счет средств ФНБ в рамках проекта составит 175,4 млрд рублей.

Новикомбанк в рамках программы опережающего финансирования комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации также уже выступил кредитором предприятий гражданского авиастроения, входящих в Госкорпорацию Ростех, и предоставил финансирование на сумму более 43 млрд рублей.