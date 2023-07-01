Въезд на Грушинский фестиваль закрыли из-за отсутствия парковочных мест

Въезд на территорию Грушинского фестиваля на личном транспорте пришлось закрыть в связи с отсутствием парковочных мест. Теперь добраться до Поляны можно только ж/д транспортом.
Напоминаем, в дни фестиваля курсируют как обычные электропоезда (в пути 1 час 41 минута), так и "Ласточки", а также дополнительный тематический "Грушинский экспресс" (время в пути 1 час 10 минут).
Все электрички в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В. Грушина.
Последние комментарии
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!