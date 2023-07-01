Въезд на Грушинский фестиваль закрыли из-за отсутствия парковочных мест

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Въезд на территорию Грушинского фестиваля на личном транспорте пришлось закрыть в связи с отсутствием парковочных мест. Теперь добраться до Поляны можно только ж/д транспортом.