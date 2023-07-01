В Алексеевском районе многодетную мать обвиняют в убийстве новорожденного

Жительница Алексеевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного (ст. 106 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 мая 2023 г. 28-летняя обвиняемая, находясь на территории своего домовладения, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, не обращаясь за медицинской помощью, после чего лишила его жизни.

Также, по информации ведомства, у женщины есть трое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время проживают у родственников обвиняемой и в социальном учреждении временного содержания.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняют в региональном СУ СК.