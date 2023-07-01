Жительница Алексеевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного (ст. 106 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 15 мая 2023 г. 28-летняя обвиняемая, находясь на территории своего домовладения, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, не обращаясь за медицинской помощью, после чего лишила его жизни.
Также, по информации ведомства, у женщины есть трое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время проживают у родственников обвиняемой и в социальном учреждении временного содержания.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняют в региональном СУ СК.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063