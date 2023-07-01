Ночью у торгового павильона на пр. Кирова в Самаре загорелись рольставни

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В субботу, 1 июля, в 0:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в торговом павильоне напротив дома №304 на пр. Кирова загорелись рольставни, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.