На ул. Никитинская в Самаре горело неэксплуатируемое строение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 1 июля, примерно в 03:14 произошел пожар на ул. Никитинская, 33 в Железнодорожном районе Самары, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.