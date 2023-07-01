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Культура

Организаторы Грушинского фестиваля рассказали о работе транспорта 2 июля для выезда с поляны

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 июня по 2 июля на обновленной, благоустроенной территории природного парка "Мастрюки" проходит 50-й Всероссийский юбилейный фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. Для комфортного пребывания гостей на фестиваль были организованы дополнительные электропоезда до платформы им. В.Грушина, дополнительные парковочные места в п.Прибрежный, а также организована транспортировка участников до фестивальной поляны на бесплатных шаттлах.

2 июля для комфортного выезда с поляны также будут предоставлены шаттлы до пос. Прибрежный. Шаттлы будут уходить по мере наполняемости с 06:00 от вертолетной площадки за торговой поляной.
Также будут организованны дополнительные электропоезда по направлениям до Самары и Тольятти. С расписанием Вы можете ознакомиться на информационных стендах Фестиваля, а также на сайте.

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