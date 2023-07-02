На Грушинском фестивале выбрали лауреатов сцены "Победа"

В Самарской области завершается 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Одной из площадок фестиваля в этом году стала военно-патриотическая сцена "ZА ПОБЕДУ", организованная союзом десантников России при поддержке правительства Самарской области и администрации г. о. Самара.

Первые выступления на сцене прошли уже в четверг, 29 июня. За все дни ее работы на сцене выступили 135 авторов-исполнителей из Самары, Москвы, Архангельска, Саратова, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Чистополя, Луганска, Мариуполя, Салехарда и Челябинска. На площадке выступили мэтры авторской песни Валерий Боков, Вячеслав Ковалев, Тимур Ведерников, Сергей Канунников, Александр Тимофеев, Валентин Вихорев, Марина Дмитриева, Герман Колосов. Программу сцены посмотрели более 3000 зрителей.

"Для нас было важно представить свою площадку на этом фестивале, дать возможность выступить авторам и исполнителям, которые пишут патриотические произведения. И мы благодарны руководству области, которые нас в этом поддержали, — отметил автор военно-патриотического проекта "Победа" Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Алексей Халитов. — Мы смогли организовать и небольшой лагерь для участников СВО, свою сцену, повесить баннер. И увидели большой интерес к своим выступлениям".

Оценили работу площадки и зрители. Житель Саратова Антон Велканов рассказал, что посетил несколько концертов и показательные выступления спецназа. "Я считаю, что это очень правильно, уделять внимание патриотической песне на этом фестивале, и я увидел, как много зрителей с удовольствием подпевали песням с гордостью за свою страну".

На сцене "ZА ПОБЕДУ" провели свой конкурс. Его лауреатами стали Виктор Земцов, Сергей Ковалев (Мариуполь), Сидоров Евгений, Михаил Стрельцов, Виа "Время река", Михаил Барков, Виталий Царев. Самым возрастным лауреатом стал 87-летний Александр Тимофеев.

"В это особое время мне радостно, что на нашей площадке "Победа" было больше всего посетителей и авторов. Благодарю вас всех за ваш вклад в поддержку бойцов, защитников Отечества, благодаря которым мы можем собираться под мирным небом Самарской области", — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заключительном гала-концерте, обращаясь к зрителям фестиваля.

"Душа русского человека — это песня, Грушинский фестиваль — это одно из главных событий мира, и очень важно, что на юбилейном фестивале работала наша сцена. Еще одним итогом работы нашей сцены стало то, что мы расширили свои возможности. В ночь с 30 на 1 июля мы провели программу, разработанную Союзом десантников России. Она состоит из 12 видеоклипов, красиво снятых, с хорошим звуком. На нашу программу пришли все окрестные лагеря, у нас была полная площадка", — рассказывает еще один организатор площадки, лауреат Грушинского фестиваля 2002 года, заместитель председателя центрального правления Союза Десантников России, полковник запаса Михаил Калинкин.

Именно он стал героем ночного Гала-концерта. Михаил Калинкин выступил на плавучей сцене "Гитара" с песней из кинофильма "Белорусский вокзал". В начале выступления он призвал всех, чьи родственники участвуют в СВО, включить фонарики на телефонах и поддержать наших бойцов.

"И я увидел, что вся Гора загорелась. Раньше я такое видел только на песнях Андрея Козловского, с которым мы дружим. И то, что люди так отреагировали на эту песню, говорит, что мы движемся в правильном направлении, в направлении победы добра над злом. И ведь люди не только включили фонарики, люди встали… Второй припев я специально не стал петь и услышал, что ее поет вся гора. Потому что мы сохранили свое единство, сохранили нашу культуру. И мы увидели, что, несмотря на сложности и разногласия, мы вместе, и это дорогого стоит", — уточнил Калинкин.

"Мне очень понравились перемены, которые я увидел на этом фестивале. Видно, что руководство региона серьезно относится к уникальному фестивалю, вкладывается в инфраструктуру. Верим, что наше участие в Грушинском фестивале станет вкладом в Победу нашей страны", — поделился Михаил Калинкин своими впечатлениями от обновленной Поляны.