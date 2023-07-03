В Самарской области в 2023 году введут новые меры поддержки для повышения рождаемости

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение об утверждении региональной программы по повышению рождаемости в Самарской области. Программа рассчитана на 2023–2025 годы. Документ подписан первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

Программа включает оценку демографического потенциала региона, анализ действующих мер и установление нового комплекса мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми.

В документе отмечается, что численность населения Самарской области на 1 января 2023 года составила 3,142 млн человек и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилась на 0,4%. Кроме того, с 2016 года в регионе уменьшилась рождаемость. Так, в 2022 году родилось 24,9 тыс. человек, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году и на 39,9% меньше, чем в 2015-м.

"Одно из последствий современных демографических процессов- значительное увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. В связи с этим возникает опасность дефицита рабочей силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, повышение нагрузки на систему здравоохранения, обострение проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий", — подчеркивается в документе.

По прогнозам, число женщин фертильного возраста с 2015 года (год, в котором были достигнуты наибольшие показатели рождаемости) по 2039 год в Самарской области может уменьшиться практически вдвое — с 265 до 136 тыс. человек.

В настоящий момент в регионе действует 29 мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости (доабортное консультирование, оказание социальных услуг беременным и женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации на базе социальных гостиниц, предоставление выплат и пособий и т. п.).

Кроме того, в 2023–2025 годах запланированы новые меры поддержки: финансовая и поддержка по укреплению репродуктивного здоровья, сокращению числа абортов.

В качестве новых мер финансовой поддержки заявлены: предоставление ежемесячного пособия на ребенка в студенческой семье (не менее 390 семьям, в 2023 году размер выплаты составит 5 тысяч рублей); предоставление социальных выплат многодетным семьям с шестью и более детьми на приобретение или строительство жилья (в 2023–2025 годах выплату предоставят пяти многодетным семьям, средний размер составит 6,6 млн рублей); предоставление социальных выплат на компенсацию процентов за использование ипотечным жилищным кредитом (займом) по кредитному договору, договору займа при приобретении (строительстве) жилого помещения (в 2023 году 150 семьям, в 2024–2025 гг. — 47 семьям; средний размер соцвыплаты — 167,1 тыс. рублей).

В рамках меры по укреплению репродуктивного здоровья и сокращению числа абортов заявлены такие мероприятия как: внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора (в 52 женских консультациях); мотивационное анкетирование всех женщин, обратившихся за услугой по прерыванию беременности, в том числе — на базе комплексных центров социального обслуживания населения; индивидуальное медико-психологическое сопровождение беременной, желающей прервать беременность, до момента родов; выделение дней и часов в кабинетах профилактической работы в сельской местности (в ЦРБ и РБ), посвященных работе с женщинами фертильного возраста, желающими иметь детей, по информированию о доступных федеральных и региональных мерах поддержки.