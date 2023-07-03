Под Самарой девушка погибла при пожаре в пос. Рощинский

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В воскресенье, 2 июля, в 17:10, начался пожар в доме № 7а в пос. Рощинский Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.