В Самаре горела Стоматологическая поликлиника № 6

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В воскресенье, 2 июля, примерно в 6:31, начался пожар на пр. Юных Пионеров, 141 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.