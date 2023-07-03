16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

Новикомбанк рассказал работникам промышленности о социальных мерах поддержки

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опорный банк Госкорпорации Ростех продолжает расширять географию и тематику уроков финансовой грамотности для работников предприятий ОПК. Эксперты Новикомбанка посетили Ленинградскую область и Санкт-Петербург, где в рамках семинаров рассказали слушателям о действующих мерах государственной поддержки граждан.

Уроки проводились для сотрудников четырех крупных предприятий региона, в числе которых "ОДК-Климов" и "Завод имени Морозова". Куратор проекта "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин затронул самые актуальные темы по сохранению и улучшению финансовой безопасности.

В основу уроков Новикомбанка заложен комплексный подход, который заключается в развитии не только в финансовой, но также правовой и социальной грамотности. В связи с этим впервые была подробно раскрыта тема мер государственной поддержки различных категорий населения. Александр Дошлыгин рассказал о льготных способах улучшения жилищных условий, в том числе семейной ипотеке, материнском капитале и его индексации, принципах системы пенсионного обеспечения.

"Наши уроки финансовой грамотности вызывают все больший интерес у слушателей самых разных профессий и должностей. Людям интересно узнавать о тех финансовых вопросах, с которыми они сталкиваются каждый день. В этот раз мы в простой и ясной форме рассказали людям о механизмах государственной социальной поддержки. Вместе с аудиторией мы пришли к выводу, что очень важно знать о всех тех мерах, которые реализует государство. Они являются одними из самых лучших в мире и одновременно доступны каждому жителю нашей страны", — подчеркнул Александр Дошлыгин.

В текущих экономических условиях важно ответственно подходить к планированию личного бюджета и использованию финансовых продуктов, поэтому слушатели проявили особый интерес к выступлению эксперта Новикомбанка. Участники семинара задавали вопросы и разбирали на конкретных примерах, как управлять деньгами, а также примеряли на себя рекомендации, которые помогают пересмотреть отношение к материальным ценностям.

Новикомбанк предоставляет сотрудникам предприятий полный спектр банковских услуг, поэтому часть вопросов касалась продуктов опорного банка Госкорпорации Ростех. Например, на встречах обсуждались возможности и преимущества социально-платежной карты работника Ростеха, услуги онлайн-банкинга, программа рефинансирования кредитов и многое другое.

Образовательный курс Новикомбанка предназначен, прежде всего, для работников промышленных предприятий Ростеха, чтобы они научились основам обращения с денежными средствами и всегда принимали осознанные и взвешенные решения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6