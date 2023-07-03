Новикомбанк рассказал работникам промышленности о социальных мерах поддержки

Опорный банк Госкорпорации Ростех продолжает расширять географию и тематику уроков финансовой грамотности для работников предприятий ОПК. Эксперты Новикомбанка посетили Ленинградскую область и Санкт-Петербург, где в рамках семинаров рассказали слушателям о действующих мерах государственной поддержки граждан.

Уроки проводились для сотрудников четырех крупных предприятий региона, в числе которых "ОДК-Климов" и "Завод имени Морозова". Куратор проекта "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин затронул самые актуальные темы по сохранению и улучшению финансовой безопасности.

В основу уроков Новикомбанка заложен комплексный подход, который заключается в развитии не только в финансовой, но также правовой и социальной грамотности. В связи с этим впервые была подробно раскрыта тема мер государственной поддержки различных категорий населения. Александр Дошлыгин рассказал о льготных способах улучшения жилищных условий, в том числе семейной ипотеке, материнском капитале и его индексации, принципах системы пенсионного обеспечения.

"Наши уроки финансовой грамотности вызывают все больший интерес у слушателей самых разных профессий и должностей. Людям интересно узнавать о тех финансовых вопросах, с которыми они сталкиваются каждый день. В этот раз мы в простой и ясной форме рассказали людям о механизмах государственной социальной поддержки. Вместе с аудиторией мы пришли к выводу, что очень важно знать о всех тех мерах, которые реализует государство. Они являются одними из самых лучших в мире и одновременно доступны каждому жителю нашей страны", — подчеркнул Александр Дошлыгин.

В текущих экономических условиях важно ответственно подходить к планированию личного бюджета и использованию финансовых продуктов, поэтому слушатели проявили особый интерес к выступлению эксперта Новикомбанка. Участники семинара задавали вопросы и разбирали на конкретных примерах, как управлять деньгами, а также примеряли на себя рекомендации, которые помогают пересмотреть отношение к материальным ценностям.

Новикомбанк предоставляет сотрудникам предприятий полный спектр банковских услуг, поэтому часть вопросов касалась продуктов опорного банка Госкорпорации Ростех. Например, на встречах обсуждались возможности и преимущества социально-платежной карты работника Ростеха, услуги онлайн-банкинга, программа рефинансирования кредитов и многое другое.

Образовательный курс Новикомбанка предназначен, прежде всего, для работников промышленных предприятий Ростеха, чтобы они научились основам обращения с денежными средствами и всегда принимали осознанные и взвешенные решения.