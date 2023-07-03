Жителя Самарской области будут судить за угрозу убить сожительницу

В Сергиевском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело о домашнем насилии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К правоохранителям обратилась 34-летняя жительница пос. Сургут. В апреле 2023 г. во время ссоры на фоне спиртного сожитель ударил ее по голове стаканом и угрожал убить.
Нетрезвого 37-летнего мужчину задержали. Он сказал, что из-за опьянения не смог сдержать эмоции.
Как выяснилось, герой истории уже имеет судимость за пьяное вождение. Теперь ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?