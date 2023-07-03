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Преступления Происшествия

Жителя Самарской области будут судить за угрозу убить сожительницу

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело о домашнем насилии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась 34-летняя жительница пос. Сургут. В апреле 2023 г. во время ссоры на фоне спиртного сожитель ударил ее по голове стаканом и угрожал убить.

Нетрезвого 37-летнего мужчину задержали. Он сказал, что из-за опьянения не смог сдержать эмоции.

Как выяснилось, герой истории уже имеет судимость за пьяное вождение. Теперь ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

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