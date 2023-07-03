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Количество вкладчиков в банке "Открытие" превысило 1 миллион

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество вкладчиков, доверивших свои сбережения банку "Открытие", достигло населения города-миллионника. В честь этого события в июне был запущен промовклад "Счастливый" с розыгрышем миллиона рублей и повышенной ставки. Открыть вклад можно до 10 июля включительно.

Розыгрыш миллиона рублей среди всех обладателей вклада "Счастливый" станет кульминацией празднования миллионного вкладчика в "Открытии". Победитель будет объявлен 21 июля.

Банк провел уже два розыгрыша повышенной ставки плюс 1 процент к базовой. Их победителями стали более 500 человек, которые получат порядка 1,7 млн рублей в качестве дополнительного процентного дохода. Максимальная ставка по вкладу составит 8,8% годовых. Еще два розыгрыша повышенной ставки состоятся 4 и 11 июля. В каждом могут принять участие все клиенты, открывшие промовклад "Счастливый", кроме победителей предыдущих розыгрышей. В итоге повышенную ставку получит каждый десятый клиент, оформивший этот депозит. Победителей определяет генератор случайных чисел.

Ставка по вкладу "Счастливый" составляет 7,8% годовых при размещении средств на 12 месяцев. Оформить депозит могут как новые, так и действующие клиенты банка. Рублевый промовклад "Счастливый" с выплатой процентов в конце срока можно открыть на 181 день или 387 дней. Минимальная сумма депозита 50 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона.

Оформить вклад "Счастливый" можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах "Открытия".

Более подробно с условиями розыгрыша миллиона рублей, повышенной ставки и промовклада "Счастливый" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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