ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки на рынке составили рекордные 3 трлн рублей

По оценке ВТБ, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. — 641 и 697 млрд рублей соответственно.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь–июнь 2022 года.

Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы. В Москве и области за январь–июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости примерно 200 млрд рублей. На втором месте по объему выдач — Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где банк провел ипотечные сделки на 48 млрд. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Краснодарский край с объемом продаж 38 млрд рублей.

На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного рынка недвижимости, где ВТБ сейчас проводит 56% сделок, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в выдачах банка он составил порядка 4,9 млн рублей, сократившись с начала года более чем на 400 тысяч рублей. При этом средний "чек" пока по-прежнему превышает показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, когда он составлял 4,5 и 3 млн рублей соответственно.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.

"Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков, что объясняется отпускным сезоном и желанием перенести решение важных вопросов на осень. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. По нашей оценке, в этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали, что говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.