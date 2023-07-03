Экс-руководительницу ресурсного центра из Самарской области обвиняют в мошенничестве

В Безенчукский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело 52-летней бывшей руководительницы МКУ "Ресурсный центр", подозреваемой в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с 2019-го по 2020 г. женщина завышала в платежных поручениях сумму своей зарплаты и других выплат. Нанесенный бюджету ущерб оценили в 404 тыс. рублей.

При этом в феврале 2022 г. экс-руководительницу уже осудили за аналогичное хищение 350 тыс. рублей. Тогда ей назначили полтора года принудительных работ.