Экс-руководительницу ресурсного центра из Самарской области обвиняют в мошенничестве

В Безенчукский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело 52-летней бывшей руководительницы МКУ "Ресурсный центр", подозреваемой в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с 2019-го по 2020 г. женщина завышала в платежных поручениях сумму своей зарплаты и других выплат. Нанесенный бюджету ущерб оценили в 404 тыс. рублей.
При этом в феврале 2022 г. экс-руководительницу уже осудили за аналогичное хищение 350 тыс. рублей. Тогда ей назначили полтора года принудительных работ.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?