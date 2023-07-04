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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина откроется выставка о жизни динозавров

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июля, в 12:00 в музее им. Алабина в Самаре состоится открытие выставки "Древняя жизнь". Посетители узнают о жизни динозавров, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Гости узнают, кто жил на Земле более 500 миллионов лет назад, как возникла жизнь, как выглядели животные до вымирания динозавров.

На выставке также будут представлены растения и животные из разных геологических эпох, реконструкции черепов и скелетов разнообразных ископаемых животных, копии скелетов морских ящеров, летающих рептилий, кладки яиц динозавров.

Стоимость входного билета 100 рублей, дети до трех лет — бесплатно, для студентов и пенсионеров стоимость — 80 рублей.

В день открытия вход свободный. Выставка продлится до 17 сентября.

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