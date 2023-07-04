В СОУНБ откроется выставка самарского живописца Дмитрия Носова

В четверг, 6 июля, в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки художника Дмитрия Носова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

"ИДЕЯлиста" — под таким названием в локации "Открытое пространство" (холл второго этажа библиотеки) будет представлена экспозиция картин самарского живописца, архитектора, "инженера среды", как его называют журналисты, — Дмитрия Носова.

"Яркие, графические картины, глядя на которые дорисовываешь и представляешь окружающее пространство, достраиваешь вокруг них вещи, предметы, видишь людей вокруг. Место каждой из картин, их расположение, порядок на этой выставке не случайны. Они все подобраны и размещены с учетом пространства, сюжета и в контексте разговора с художником", — рассказывают организаторы выставки.

Выставка будет работать с 6 июля по 6 августа. Вход — свободный.