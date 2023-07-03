В семи районах области планируется отключение света с 3 по 7 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
03.07.2023 с 10-00 до 15-00
Сызранский район
п. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Жуковского, ул. Ленина, ул. Луговая);
03.07.2023 с 13-00 до 15-00
Сызранский район
с. Заборовка (ул. Почтовая, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Крестьянская, ул. Трудовая, ул. Полевая);
03.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Менделеева, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Кутузова, ул. Покровская, ул. Славянская, ул. Дальняя, ул. Комсомольская);
с. Ермаково
03.07.2023 с 09-00 до 13-00
Волжский район
с. Торновое (ул. Кооперативная д. 5-29,33,9 (Нечетная сторона), ул. Некрасовская д. 2-22 (четная сторона), 11-23(нечетная сторона));
04.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ермаково
04.07.2023 с 14-00 до 16-00
Красноярский район
с.Старосемейкино
05.07.2023 с 9-00 до 17-00
Борский район
с. Заплавное
с. Клара Цеткин
с. Мойка
05.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Кирилловка
с. Ермаково
05.07.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
с. Малое Ишуткино (ул. Центральная, Заречная).
с. Мордово-Ишуткино (ул. Советская, Партизанская, Полевая, Первомайская, СПК "Заря" МТМ).
05.07.2023 с 09-00 до 16-00
г. о. Новокуйбышевск
п. Семеновка (ул. Степная)
06.07.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
с. Мордово-Аделяково (ул. Заречная, Садовая, Куйбышевская, Центральная, Стахановская, Ленина, Октябрьский, Советская, пер. Восточный, Пионерский, Комсомольский).
д. Березовка (ул.Пушкина, Некрасова).
д. Нижняя Алексеевка (ул.Степная).
д. Ивановка (ул.Центральная).
06.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Новая Бинарадка
с. Ермаково
06.07.2023 с 9 00 до 16 00
Челно-Вершинский район
с. Сов. Нурлат
с. Ибрайкино
с. Шламка
с. Раздолье
с. Краснояриха
с. Озёрки
п. Подлесный
с. Чистовка
с. Ермоловка
п. Калиновый Куст
п. Воскресенка
п. Малый Нурлат
с. Новый Нурлат
п. Крыловка
07.07.2023 с 9 00 до 16 00
Челно-Вершинский район
с. Сов. Нурлат
с. Ибрайкино
с. Шламка
с. Раздолье
с. Краснояриха
с. Озёрки
п. Подлесный
с. Чистовка
с. Ермоловка
п. Калиновый Куст
п. Воскресенка
п. Малый Нурлат
с. Новый Нурлат
п. Крыловка
07.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ермаково
07.07.2023 с 8-00 до 16-00
Челно-Вершинский район
Советский Нурлат
Воскресенка
Краснояриха
Чистовка
Ермоловка
07.07.2023 с 12-00 до 15-00
Красноярский район
с. Б. Раковка
п. Калмыковка
с. Потаповка
п. Лужки
с. Конезавод
п. Лопатино
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.