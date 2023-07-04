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Преступления Происшествия

Супруги из Самары поймали влезшего в машину вора

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело неоднократно судимого местного жителя. Его обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Однажды в 4:00 у потерпевшей сработала сигнализация в автомобиле. Женщина посмотрела в окно и увидела, как из ее машины вышел какой-то мужчина. Когда самарчанка с мужем вышла из дома, злоумышленник уже опять вернулся в автомобиль. Он с фонариком осматривал заднее сиденье. Супруги заблокировали двери с двух сторон и удерживали преступника до приезда полиции.

Правоохранители нашли в сумке у мужчины вещи потерпевшей: зарядное устройство, адаптер, кронштейн для видеорегистратора, четыре баллончика с силиконовой смазкой.

Задержанный признал вину. Кроме того, во время расследования выяснилось, что ранее мужчина украл велосипед из подъезда на ул. Советской.

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