Супруги из Самары поймали влезшего в машину вора

В Кировский районный суд Самары отправилось уголовное дело неоднократно судимого местного жителя. Его обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Однажды в 4:00 у потерпевшей сработала сигнализация в автомобиле. Женщина посмотрела в окно и увидела, как из ее машины вышел какой-то мужчина. Когда самарчанка с мужем вышла из дома, злоумышленник уже опять вернулся в автомобиль. Он с фонариком осматривал заднее сиденье. Супруги заблокировали двери с двух сторон и удерживали преступника до приезда полиции.
Правоохранители нашли в сумке у мужчины вещи потерпевшей: зарядное устройство, адаптер, кронштейн для видеорегистратора, четыре баллончика с силиконовой смазкой.
Задержанный признал вину. Кроме того, во время расследования выяснилось, что ранее мужчина украл велосипед из подъезда на ул. Советской.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?