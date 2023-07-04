В пос. Мехзавод сгорел грузовик

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Во вторник, 4 июля, в 3:41, загорелась машина неподалеку от дома № 43 на ул. 2-й квартал в пос. Мехзавод в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.