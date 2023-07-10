В музее Модерна пройдет концерт, посвященный романсу

В четверг, 13 июля, в 18:30 в музее Модерна состоится концерт, посвященный романсу. Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Перед зрителями выступят солисты Самарской филармонии: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Павел Назаров (фортепиано), артист губернского мужского хора "София" Денис Вдовин (бас).

Концерт проведет лектор-музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова.

Также Валентиной Яхьяевой, Марианной Новиковой и Павлом Назаровым будут исполнены две пьесы Сергея Рахманинова в шесть рук — "Вальс" и "Романс".

Приобрести билет можно в кассе музея в день мероприятия.