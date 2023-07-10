В Самарской области за три дня задержали 73 пьяных водителя

За три дня, с 7 по 9 июля, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 73 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же за время рейдом выявили более 2 тыс. различных правонарушений ПДД. Так, 27 человек сели за руль без водительских удостоверений, 351 — нарушил правила тонировки, 77 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 72 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 111 раз.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.