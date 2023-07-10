В Тольятти горел торговый павильон

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В понедельник, 10 июля, примерно в 13:07, начался пожар на ул. Автостроителей, 6а в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.