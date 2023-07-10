Энергетики "Т Плюс" провели для студентов СамГТУ экскурсию на старейшую электростанцию региона

ПАО "Т Плюс" организовало экскурсию на Самарскую ГРЭС для студентов 2 курса теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Со старейшей в Поволжье электростанцией будущих энергетиков познакомил технический директор-главный инженер ГРЭС Виктор Яшин. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Экскурсанты посетили щит управления, котельный и химический цеха предприятия, которое в этом году отметило свое 123-летие. Ребята наглядно проследили за процессом производства тепловой и электрической энергии, отметили высокий уровень автоматизации на объекте. Во время посещения электростанции студентов интересовало наличие свободных вакансий, условия труда, возможность и специфика карьерного роста на энергетическом производстве. Ребята получили исчерпывающие ответы на все вопросы.
"Студентам, решившим связать свое будущее с энергетикой, важно увидеть своими глазами генерирующие объекты региона, прочувствовать масштаб задач и уровень ответственности работников отрасли", — отметил технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
"Т Плюс" является якорным партнером теплоэнергетического факультета СамГТУ: руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию ВУЗа, компания поддерживает проект СамГТУ "Школа молодого энергетика", а в 6 корпусе университета работает специальная аудитория "Т Плюс", где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.
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