Глава СК РФ назвал Самарскую область в числе регионов с высоким уровнем миграционной преступности

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин назвал Самарскую область в числе регионов с высоким уровнем миграционной преступности. Такая оценка прозвучала во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности мигрантов, сообщение о котором появилось на сайте СК 11 июля.

По его словам основной массив преступлений, совершаемых мигрантами, приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Вместе с тем высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.

Глава ведомства отметил, что в России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан. Он привел статистические данные, указав, что за пять месяцев текущего года иностранцами уже совершено более 18 тыс. преступлений. При этом существенно возросло количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.

Следственными органами СК России только в первом квартале текущего года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, более 500 дел направлено в суд. Наряду с преступлениями мигрантов ведомством расследуются уголовные дела в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления в сфере миграционных отношений.

"Сейчас в обществе растет возмущение по поводу незаконных действий мигрантов. Это серьезный вызов правоохранителям, в том числе и Следственному комитету!", - отметил Александр Бастрыкин.

Заслушав доклады подчиненных, председатель Следственного комитета РФ еще раз подчеркнул значимость работы по противодействию преступности мигрантов и в сфере миграции. Он дал ряд поручений, в том числе о проведении комплексных и служебных проверок деятельности подразделений, допустивших упущения на данном участке.

Также Александр Бастрыкин поставил задачу в каждом случае детально устанавливать причины, повлекшие совершение мигрантами преступлений. "По результатам мониторинга надо внимательно разбираться с собственниками, предпринимателями, бизнесменами, которые привлекают незаконных мигрантов на работу", — добавил он.

Руководителям следственных управлений поручено обратить внимание на деятельность должностных лиц, которые не принимают надлежащих мер по профилактике преступности мигрантов. Кроме того, глава ведомства потребовал подготовить аналитические материалы для информирования глав субъектов и федеральных органов власти о миграционной ситуации в регионах и необходимости принятия мер в рамках компетенции.