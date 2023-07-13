Фестиваль "Кошкин Джаз" пройдет в Самаре с 28 по 30 июля

С 28 по 30 июля одновременно в Самаре, Пензе и Ульяновске пройдет антистресс-фестиваль "Кошкин Джаз". Впервые в Поволжье большой джазовый проект объединит в единое культурное пространство три города. Перед гостями выступит несколько десятков коллективов, а также звезды джазовой сцены.

"Название фестиваль получил не просто так. На протяжении многих веков кошки дарят покой и умиротворение человеку. Джаз — это кот в мире музыки. Неслучайно в среде джазовых музыкантов бытует дружеское обращение "cats", коты", — сообщают организации.

В Самаре фестиваль пройдет на двух концертных площадках. Первая — Маяковский спуск набережной реки Волги, площадка возле бассейна ЦСК ВВС. Планируется выступление более 20 команд из Самары, Тольятти, Саратова, Пензы, Ульяновска. Также для гостей будет работать фестивальный городок и детская анимационная программа. И, конечно, специальные мероприятия для любителей кошек: мастер-классы по уходу за питомцами, ответственная раздача животных из приютов.

Вторая часть фестиваля посвящена выступлению хедлайнеров. Главные герои джазовой сцены страны выступят в новом концертном зале "Универ Студия" (ул. Молодогвардейская, 151).

28 июля для гостей выступят группа Dizzy Dutch Duck– эклектичный фьюжн-бэнд из Санкт-Петербурга и трио финалиста шоу "Голос" Олега Аккуратова. 29 июля — бразильский квартет Анны Бутурлиной, подарившей свой голос Эльзе из "Холодного сердца" и самого прогрессивного джазового оркестра страны New Blood Big Band п/у Сергея Долженкова. Финальный день фестиваля завершится выступлениями квартета гитариста Евгения Побожего и бас-гитариста Антона Давидянца в сопровождении струнного нонета Open Sound Orchestra.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Большой джазовый уикенд в Поволжье".