В Тольятти 28 человек тушили мебель и оргтехнику в доме на бульваре Ленина

В четверг, 13 июля, примерно в 9:03 произошел пожар в доме № 10 на бульваре Ленина в Центральном районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу произошло возгорание мебели и оргтехники в помещении на площади 30 кв. м.

На тушение были направлены 28 человек и восемь единиц техники.Пожар удалось ликвидировать в 9:36.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.