Прокуратура требует с экс-чиновника минпрома 440 тыс. рублей неясного происхождения

На основании материала, поступившего из министерства промышленности и торговли Самарской области, прокуратура региона проконтролировала законность получения денежных средств бывшим главным консультантом минпрома.
По итогам проверки прокуратурой направлено в Ленинский районный суд Самары исковое заявление о взыскании с бывшего госслужащего в доход Российской Федерации 440 тыс. руб., законность получения которых не подтверждена.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.