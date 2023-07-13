Прокуратура требует с экс-чиновника минпрома 440 тыс. рублей неясного происхождения

На основании материала, поступившего из министерства промышленности и торговли Самарской области, прокуратура региона проконтролировала законность получения денежных средств бывшим главным консультантом минпрома.

По итогам проверки прокуратурой направлено в Ленинский районный суд Самары исковое заявление о взыскании с бывшего госслужащего в доход Российской Федерации 440 тыс. руб., законность получения которых не подтверждена.